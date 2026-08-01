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AGENDA · Plassac-Rouffiac

La Soirée des étoiles Plassac-Rouffiac

samedi 15 août 2026 · Plassac-Rouffiac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
42 rue Saint-Cybard
Ville
16250 Plassac-Rouffiac
Département
Charente
Tarif

Plassac-Rouffiac

La Soirée des étoiles

42 rue Saint-Cybard Plassac-Rouffiac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Partez à la découverte de l’univers lors d’une conférence captivante, suivie d’une séance d’observation du ciel étoilé au télescope. Pour prolonger ce moment convivial, un encas froid et des boissons vous seront proposés.
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42 rue Saint-Cybard Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 01 36  belenguermairie@gmail.com

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English :

Set out to explore the universe during a captivating lecture, followed by a stargazing session through a telescope. To extend this enjoyable experience, light refreshments and drinks will be served.

L’événement La Soirée des étoiles Plassac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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