La Soirée des étoiles Plassac-Rouffiac
samedi 15 août 2026 · Plassac-Rouffiac
Informations pratiques
Plassac-Rouffiac
La Soirée des étoiles
42 rue Saint-Cybard Plassac-Rouffiac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Partez à la découverte de l’univers lors d’une conférence captivante, suivie d’une séance d’observation du ciel étoilé au télescope. Pour prolonger ce moment convivial, un encas froid et des boissons vous seront proposés.
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42 rue Saint-Cybard Plassac-Rouffiac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 01 36 belenguermairie@gmail.com
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English :
Set out to explore the universe during a captivating lecture, followed by a stargazing session through a telescope. To extend this enjoyable experience, light refreshments and drinks will be served.
L’événement La Soirée des étoiles Plassac-Rouffiac a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême