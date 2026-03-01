La soirée Lolita est de retour à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris
La soirée Lolita est de retour à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 13 mars 2026.
Je suis Lolita, tu es Lolita, toi et moi on remet ça,
Ton corps, mon corps, sur le dancefloor, embrasse-moi ou je te dévore.
Au programme :
Les hits club que tu connais par cœur d’hier à aujourd’hui.
Un line-up iconique avec : Utica, Vespi, Esther, Cheri, Andrei Olariu et Khal Ali !
Le vendredi 13 mars 2026
de 23h55 à 06h00
payant
15 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
