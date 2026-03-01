La soirée Lolita est de retour à La Machine du Moulin Rouge ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Vendredi 13 obligay La Machine du Moulin Rouge est Lolita.

Je suis Lolita, tu es Lolita, toi et moi on remet ça,

Ton corps, mon corps, sur le dancefloor, embrasse-moi ou je te dévore.

Au programme :

Les hits club que tu connais par cœur d’hier à aujourd’hui.

Un line-up iconique avec : Utica, Vespi, Esther, Cheri, Andrei Olariu et Khal Ali !

Le vendredi 13 mars 2026

de 23h55 à 06h00

payant

15 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

