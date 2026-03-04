La solidarité n’est pas un slogan, Théâtre Pitoëff, Genève

La solidarité n’est pas un slogan Lundi 9 mars, 19h00 Théâtre Pitoëff

La solidarité est souvent présentée comme une valeur morale consensuelle. Mais dès qu’elle s’ancre dans des luttes concrètes – contre le racisme, le patriarcat, les violences de classe, l’ordre hétérosexiste ou le colonialisme – elle cesse de rassembler sans friction. Cette discussion interroge la solidarité comme pratique politique située : soutenir sans parler à la place, prendre position sans ambiguïté, agir sans attendre d’être applaudi. Comment transformer la colère, la rupture ou le refus en force collective ? Et que signifie être solidaire lorsque les rapports de pouvoir existent aussi avec les allié·es à la cause ?

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205

La solidarité est partout invoquée, rarement assumée. Que devient-elle lorsqu’elle engage des luttes concrètes et qu’elle implique conflits, ruptures et prises de risque ? Activisme Mouvements sociaux

