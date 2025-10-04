La Soli’run, la course pour le lien social ! Bois de Boulogne Paris

La Soli’run, la course pour le lien social ! Bois de Boulogne Paris dimanche 22 mars 2026.

La Soli’run rassemble les sportifs du dimanche, les athlètes les plus aguerris et même les tout-petits et grands marcheurs qui souhaitent associer leurs kilomètres à une cause.

100% solidaire Comme chaque année, l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France qui agit pour l’insertion sociale par le logement.

Des épreuves pour tous

Pour les plus sportifs : deux courses de 10 km et 5 km chronométrées officiellement, avec ravitaillement, coach professionnel, podium, et récompenses

Pour les enfants dès 10 ans : deux soli’kids de 1 km et 2 km

Pour tous : une marche de 4 km dans la nature

La Soli’run en bref

14 années d’existence

4600 participants à la dernière édition en 2025

600000€ récoltés au profit d’Habitat et Humanisme Ile-de-France

+120 entreprises solidaires en 2025

+130 bénévoles d’un jour

Le dimanche 22 mars 2026, participez à la Soli’run, un événement sportif et solidaire. Depuis plus de 14 ans, des milliers de coureurs et de marcheurs parcourent les allées du bois de Boulogne en faveur de l’association Habitat et Humanisme.

Le dimanche 22 mars 2026

de 08h00 à 12h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bois de Boulogne Avenue de Saint-Cloud, Paris, France 75016

https://solirun.com/ info@solirun.com https://www.facebook.com/solirunHH/ https://www.facebook.com/solirunHH/ https://twitter.com/soli_run?lang=fr