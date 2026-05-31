La solitude du polochon, Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue, Arès

La solitude du polochon Samedi 27 juin, 16h00 Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Festival Regarde!

Esplanade Dartiguelongue à Arès

………………………………………………………………………………………….

Paloma et Shakespeare rêvent d’une langue qui accueille toutes les voix même celles qui trébuchent.

Lui a les mots bloqués comme suspendus à ses lèvres, elle les lettres dansantes et les mots qui s’emmêlent.

Comment ses deux êtres atypiques vont-ils réussir à s’entendre ? A se faire entendre ?

Ce duo sensible construit une utopie politique où chaque silence, chaque hésitation, chaque bredouillement deviennent le porte-voix des paroles empêchées.

C’est une fable douce et grinçante sur la norme qui écrase, les cases qui excluent et la beauté d’être singulier.

………………………………………………………………………………………..

Coécriture et interprétation : Aurélie Lopez et Jérôme Benest,

Coécriture et mise en scène : Chantal Ermenault

Écriture sonore : Julien Lot

Mise en son : Julien Lot et/ou Raphaël Droin

Collaboratrices artistiques : Camille Fauchier, Bénédicte Chevallereau, Cécile Maurice

Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue 33 740 Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Dyslexique La Dyslexique / Théâtre de rue / La solitude du polochon

Vanina Marquié-Moreau