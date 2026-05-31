La solitude du polochon, Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue, Arès
La solitude du polochon, Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue, Arès samedi 27 juin 2026.
La solitude du polochon Samedi 27 juin, 16h00 Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00
Festival Regarde!
Esplanade Dartiguelongue à Arès
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Paloma et Shakespeare rêvent d’une langue qui accueille toutes les voix même celles qui trébuchent.
Lui a les mots bloqués comme suspendus à ses lèvres, elle les lettres dansantes et les mots qui s’emmêlent.
Comment ses deux êtres atypiques vont-ils réussir à s’entendre ? A se faire entendre ?
Ce duo sensible construit une utopie politique où chaque silence, chaque hésitation, chaque bredouillement deviennent le porte-voix des paroles empêchées.
C’est une fable douce et grinçante sur la norme qui écrase, les cases qui excluent et la beauté d’être singulier.
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Coécriture et interprétation : Aurélie Lopez et Jérôme Benest,
Coécriture et mise en scène : Chantal Ermenault
Écriture sonore : Julien Lot
Mise en son : Julien Lot et/ou Raphaël Droin
Collaboratrices artistiques : Camille Fauchier, Bénédicte Chevallereau, Cécile Maurice
Festival Regarde ! Esplanade Dartiguelongue 33 740 Arès Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine
La Dyslexique La Dyslexique / Théâtre de rue / La solitude du polochon
Vanina Marquié-Moreau
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