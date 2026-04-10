La sortie dominicale avec le club cyclo d’Antran Antran
La sortie dominicale avec le club cyclo d’Antran Antran dimanche 3 mai 2026.
Antran
La sortie dominicale avec le club cyclo d’Antran
Place de l’Église, 86100 Antran, France Antran Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-10 09:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-06 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-27 2026-05-31
L’association Cyclo Loisirs propose aux non-licenciés des sorties vélo,
les mercredis et dimanches matin. Petits et grands sont les bienvenus .
Place de l’Église, 86100 Antran, France Antran 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 68 33 secretariat.cycloantran@gmail.com
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English : La sortie dominicale avec le club cyclo d’Antran
L’événement La sortie dominicale avec le club cyclo d’Antran Antran a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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