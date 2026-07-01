La source mystérieuse, un jeu de piste patrimoniale à découvrir sur tout le week-end, Office du tourisme de Royat Chamalières, Royat

Informations pratiques

La source mystérieuse, un jeu de piste patrimoniale à découvrir sur tout le week-end 19 et 20 septembre Office du tourisme de Royat Chamalières Puy-de-Dôme

Jeu en autonomie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur de Chamalières, un mystérieux voyageur du temps vous invite à prendre part à sa quête…

Des thermes antiques au bourg ancien, ce parcours propose une exploration sensible et immersive de la ville… au fil de l’eau.

Tout au long de cette déambulation ponctuée d’énigmes et d’indices, les participants seront amenés à observer autrement leur environnement, à repérer les traces du passé et à porter un regard nouveau sur le patrimoine chamaliérois.

Office du tourisme de Royat Chamalières 3 place allard 63130 Royat Royat 63130 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cœur de Chamalières, un mystérieux voyageur du temps vous invite à prendre part à sa quête…

©villedeChamalieres