La Source romaine d’Arches à Saint-Romain-au-mont-d’or, 45 route du Mont Thou – devant la métallerie, Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Informations pratiques

La Source romaine d’Arches à Saint-Romain-au-mont-d’or Dimanche 20 septembre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 45 route du Mont Thou – devant la métallerie Rhône

Stationnement : parking du village. A partir du 45 route du Mt Thou (métallerie), emprunter le sentier forestier jusqu’au captage. Prévoir chaussures de rendonnée et lampe frontale. Accès glissant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Nichée dans un vallon discret à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, la source du vallon d’Arche a l’air d’un simple ruissellement d’une eau claire. Pourtant, ce lieu paisible est l’un des plus anciens témoins du génie hydraulique romain autour de Lyon. La source d’Arches à Saint-Romain-au-Mont-d’Or fait partie d’un ensemble hydraulique dont les éléments les plus remarquables ont été inscrits à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 18 février 1991. Cette source aménagée par les Romains pour alimenter l’aqueduc du Mont d’Or se déverse de nos jours dans un ensemble comportant plus de 150 mètres de galeries souterraines, entrecoupées successivement par 2 chambres voûtées souterraines et ponctuées d’anciens regards et batardeaux.

45 route du Mont Thou – devant la métallerie 45 route du Mont Thou Saint-Romain-au-Mont-d’Or 69270 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478222506 https://saintromainaumontdor.fr Le captage souterrain du Vallon d’Arche (vestiges) est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. Ce système hydraulique alimentait l’aqueduc des Monts d’Or sur son parcours de Poleymieux-au-Mont d’Or jusqu’à la ville romaine de Lugdunum. L’ouvrage, construit à l’époque gallo-romaine, a été réutilisé et adapté à des époques postérieures

Le vallon d’Arche, dans un secteur agricole et boisé tout près de Saint Romain, est occupé par les humains dès l’Antiquité comme l’atteste quelques vestiges. Outre son ensemble hydraulique, le site d’Arche présente encore aujourd’hui un cachet remarquable, avec son pré en fond de vallon dominé par ses bois en forte pente, son ancienne ferme, son ruisseau et ses quelques vestiges discrets d’aqueduc romain. Le captage, remarquablement conservé, n’est ouvert à la visite qu’exceptionnellement.

La visite sera complétée par une animation « Hydromachines » salle Saint Romain au centre du village. Deux maquettes pédagogiques et ludiques proposent d’aménager les bassins versants et de lancer une crue. Si les villages sont inondés, les joueurs recommencent jusqu’à réussir à tous les sauver.

En représentant chacune un aspect différent de la problématique « inondations », ces maquettes permettent aux petits et grands de s’approprier de manière ludique le fonctionnement d’une rivière, les risques de l’inondation et les manières de gérer ces risques.

Visites guidées en groupes limités à 8 personnes.

Départs des visites toutes les 30 mn de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30. Parking difficile au lieu de rendez- vous. Se garer sur le parking des Basses- Seguines en bas de la Route du Mont Thou, puis marcher 20 mn

Accès à Saint Romain centre :

Bus 40 : arrêt Ecluse de Rochetaillée, puis 20 mn de marche jusqu’au centre du village. Bus 43 arrêt Saint Romain puis 10 mn de marche jusqu’au centre du village.

Voitures : parking difficile, suivre les fléchages. Centre village interdit aux voitures le dimanche.

Lieu

Un sentier dans un site naturel remarquable permet d’accéder au vallon d’Arche et au captage souterrain.

Visite famille avec enfants possible dès 6 ans, non adaptée aux jeunes enfants- non accessible aux poussettes- et non accessible PMR.

Site difficile d’accès, en pente, glissant : se munir de chaussures de sport ou de randonnée, de vêtements adaptés, éventuellement d’un éclairage individuel,

Nichée dans un vallon discret à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, la source du vallon d’Arche a l’air d’un simple ruissellement d’une eau claire. Pourtant, ce lieu paisible est l’un des plus anciens témoins…

©Luc Bolevy