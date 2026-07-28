La Steinsoultzoise Steinsoultz
samedi 26 septembre 2026 · Steinsoultz
Informations pratiques
Steinsoultz
La Steinsoultzoise
rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Course et marche conviviale de 5.6 km au bénéfice de l’Association Vivre Demain du C H de Mulhouse.
Pour lutter contre le cancer du sein MOBILISONS-NOUS
Course et marche conviviale 5,6km
Petite restauration avec animation
T-Shirt offert à tou(te)s les particpant(e)s
Bulletin d’inscription disponible sur Facebook ou sur le site de la commune, règlement et formulaire à déposer en mairie, 10 rue de Jettingen 68640 STEINSOULTZ .
rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 86 85
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English :
A 5.6-km fun run and walk to benefit the Vivre Demain Association at Mulhouse University Hospital.
L’événement La Steinsoultzoise Steinsoultz a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Sundgau