Informations pratiques

Steinsoultz

La Steinsoultzoise

rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Course et marche conviviale de 5.6 km au bénéfice de l’Association Vivre Demain du C H de Mulhouse.

Pour lutter contre le cancer du sein MOBILISONS-NOUS

Course et marche conviviale 5,6km

Petite restauration avec animation

T-Shirt offert à tou(te)s les particpant(e)s

Bulletin d’inscription disponible sur Facebook ou sur le site de la commune, règlement et formulaire à déposer en mairie, 10 rue de Jettingen 68640 STEINSOULTZ .

rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 86 85

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English :

A 5.6-km fun run and walk to benefit the Vivre Demain Association at Mulhouse University Hospital.

L’événement La Steinsoultzoise Steinsoultz a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du Sundgau