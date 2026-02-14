La superstition dans les marchés financiers, La Casemate, Grenoble

La superstition dans les marchés financiers Jeudi 26 mars, 18h30 La Casemate Isère

Dans le cadre de la 5ème édition du Printemps de l’esprit critique, consacré cette année au thème de l’argent, l’Association Française pour l’Information Scientifique Grenoble-Alpes vous invite à explorer le fonctionnement des marchés financiers sous l’angle inattendu de la superstition. Les décisions des investisseurs et les dirigeants d’entreprise sont-elles influencées par des croyances superstitieuses ? Ceci a-t il un impact sur les cours de bourse, la stratégie des entreprises, la valeur de biens immobiliers ?

Les marchés financiers permettent l’échange et la détermination du prix des actifs financiers : actions, obligations, devises… Ils ont donc une grande importance économique. Cependant, le comportement des acteurs financiers n’est pas toujours rationnel : ils ne sont pas à l’abri des limitations d’ordre cognitif et psychologique qui influencent nos décisions.

Il est bien établi que les croyances, notamment religieuses, influencent le comportement des investisseurs, entraînant parfois l’exclusion des actions « du péché » : pornographie, alcool, tabac, voire armes ou biotechnologies. Plus surprenant, certaines recherches montrent que la superstition numérologique, qui attribue aux nombres le pouvoir d’influencer l’état du monde et nos vies, a un impact mesurable sur certains marchés financiers et immobiliers.

Cette conférence permettra aux participants de comprendre pourquoi et comment la superstition influence parfois les acteurs financiers et, plus généralement, comment les travaux des chercheurs en finance contribuent à une meilleure compréhension du fonctionnement et des limites des marchés financiers.

Christophe Bonnet est Docteur en Sciences de Gestion (HDR), Professeur à Grenoble Ecole de Management de 2000 à 2025 (en retraite), et auteur d’ouvrages sur la finance et la gouvernance d’entreprise.

La Casemate 2 place Saint Laurent Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

