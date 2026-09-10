La symbolique des couleurs, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 3 décembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
La symbolique des couleurs 3 et 4 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne
Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T19:15:00+01:00
Fin : 2026-12-04T16:00:00+01:00 – 2026-12-04T17:15:00+01:00
Codifiées, symboliques ou expressives, fruits d’un savoir-faire technique, les couleurs d’un tableau peuvent révéler beaucoup d’une époque, d’une culture ou d’une démarche artistique.
Cette visite vous propose une immersion au cœur de la couleur afin de comprendre l’évolution de son histoire et de sa fonction à travers une sélection d’œuvres du Moyen-âge à nos jours.
Durée : 1h15
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195 »}]
Un petit peu d’histoire de l’art au musée ? histoire de l’art
© Musée d’arts de Nantes
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