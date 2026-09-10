La symbolique des couleurs, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

La symbolique des couleurs 3 et 4 décembre Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie ou sur la billetterie en ligne

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T19:15:00+01:00

Fin : 2026-12-04T16:00:00+01:00 – 2026-12-04T17:15:00+01:00

Codifiées, symboliques ou expressives, fruits d’un savoir-faire technique, les couleurs d’un tableau peuvent révéler beaucoup d’une époque, d’une culture ou d’une démarche artistique.

Cette visite vous propose une immersion au cœur de la couleur afin de comprendre l’évolution de son histoire et de sa fonction à travers une sélection d’œuvres du Moyen-âge à nos jours.

Durée : 1h15

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=1923860897370400195 »}]

Un petit peu d’histoire de l’art au musée ? histoire de l’art

© Musée d’arts de Nantes