La Table de Léonce en plein air Rue de la Montagne Vougeot

Informations pratiques

Vougeot

La Table de Léonce en plein air

Rue de la Montagne Château du Clos de Vougeot Vougeot Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le dimanche 13 septembre 2026, le Château du Clos de Vougeot vous convie à La Table de Léonce pour un Fantastic Picnic !

Savourez un déjeuner typique du terroir bourguignon au cœur de la Route des Grands Crus de Bourgogne, préparé par le chef résident du Château du Clos de Vougeot.

Confortablement installé(e)s dans l’ancienne cuverie des moines, vous déjeunerez au cœur des quelque 900 ans d’histoire du château, accompagné(e) de notre sommelier. .

Rue de la Montagne Château du Clos de Vougeot Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 86 09 visites@closdevougeot.info

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English : La Table de Léonce en plein air

L’événement La Table de Léonce en plein air Vougeot a été mis à jour le 2026-07-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme