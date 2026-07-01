Découverte du château du Clos de Vougeot, Château du Clos de Vougeot, Vougeot

Informations pratiques

Découverte du château du Clos de Vougeot 19 et 20 septembre Château du Clos de Vougeot Côte-d’Or

Visite guidée : 12€ │Étudiants et jeunes de – de 18 ans : 5€ │Visite libre: 9,50€ │Enfants et jeunes de moins de 18 ans : 3€ │Enfants de – de 8 ans : Gratuit │Billetterie sur place, à l’accueil du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2026, les Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront au château du Clos de Vougeot. Elles offriront au public l’occasion de découvrir le château en famille ou entre amis, au cours de visites libres ou guidées et proposeront des animations musicales 100% bourguignonnes.

AU PROGRAMME DE CE WEEK-END :

Partez à la découverte des 900 ans d’histoire du Château du Clos de Vougeot en réservant votre visite libre ou votre visite guidée au cours de ces deux jours. Le Trio de Vougeot vous accompagnera en musique tout au long de ce week-end sur des airs et des chants 100% bourguignons grâce à Patrick Gutrin (guitare et chant), Chirstian Codfert (guitare) et Jean-Michel Fabris.

UNE PAGE D’HISTOIRE DE LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN À NE PAS MANQUER !

Installé dans le salon Renaissance, Frédéric Marat de l’Atelier Pagina présentera l’art de la reliure avec certaines de ses réalisations, dont le livre d’or de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin.Plongez également dans la fabrication du livre médiéval, les scriptorium et autre Nom de la Rose n’aurons plus de secret pour vous.

En présence de Margot Cigan, archiviste de la Confrérie, découvrez le rôle de cet ouvrage exceptionnel ainsi que savoir-faire singulier nécessaire à sa confection.

Château du Clos de Vougeot rue de la Montagne, 21640 Vougeot Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380628609 https://www.closdevougeot.fr/ https://www.facebook.com/closdevougeot;https://www.instagram.com/chateau_clos_vougeot/ Dès le XIIème siècle les moines de l’abbaye de Cîteaux construisirent au milieu des vignes, des bâtiments d’exploitations viticoles. L’édifice fut complété au XVIème par un corps de logis dans le plus pur style Renaissance.

Situé au cœur de la route des Grands Crus, le château du Clos de Vougeot est ouvert toute l’année à la visite et accueille les amateurs d’Histoire, d’architecture ou de vin… Les réceptions données dans ce cadre unique sont réputées à travers le monde.

Si le Château du Clos de Vougeot ne produit de nos jours plus de vin, il reste le symbole de près d’un millénaire d’Histoire de la Bourgogne.

Ce monument historique d’exception est le Chef-d’Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Parking gratuit sur place voitures et bus.

Journées Européennes du Patrimoine

© Serge Chapuis