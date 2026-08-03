Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette 2026 Vougeot

Informations pratiques

Vougeot

Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette 2026

Rue de la Montagne Vougeot Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Comme chaque année depuis 2019, le Château du Clos de Vougeot célébrera la mythique recette de l’œuf en meurette les 9, 10 et 11 octobre 2026 !

Trois jours, trois temps forts ! Cette 8ème édition qui célèbre la recette de l’oeuf en meurette promet un programme intense avec, chaque jour, une compétition phare le Concours Apprentis le vendredi 9 octobre, le Concours Amateurs le samedi 10 octobre, avant le Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette et le Dîner Gastroenomique le dimanche 11 octobre 2026.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’ŒUF EN MEURETTE AU CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT

Le Château du Clos de Vougeot, haut lieu de la gastronomie française, détient un savoir-faire reconnu à travers le monde, c’est le temple incontesté de l’œuf en meurette. Depuis 1953, ce plat, l’un des meilleurs symboles de la gastronomie bourguignonne, est servi à chaque repas organisé au château. Pour chaque réception, le menu varie, seul l’œuf en meurette figure à la carte. Le chef résident, Alexandra Bouvret réalise l’exploit technique de servir 1 200 œufs en meurette, parfaitement pochés, en cinq minutes chrono à 600 convives. Fort de cette spécialité… et prouesse, le château a décidé en 2019, de créer un événement culinaire fédérateur le Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette®, permettant aux chefs nationaux et internationaux de se disputer le titre annuel de Champion du Monde.

JEAN-FRANÇOIS PIÈGE, PRÉSIDENT DU JURY

Après des présidences prestigieuses, d’Éric Briffard à Virginie Basselot, en passant par Georges Blanc ou le prince Albert II de Monaco, c’est le chef doublement étoilé Jean-François Piège qui présidera cette nouvelle édition.

À la tête de plusieurs établissements, ce chef incarne une cuisine exigeante et vivante, en parfaite résonance avec l’esprit du championnat, célébration d’un plat emblématique et du savoir-faire français.

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Le programme de l’événement sera diffusé prochainement.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

TARIFS

JOURNÉES ?

> Billet Adulte 39€

Le billet comprend la visite libre du Château du Clos de Vougeot, l’accès aux animations et aux différents concours de la journée ainsi qu’à la dégustation des mythiques œufs en meurette à la vigneronne du chef Alexandra Bouvret, un verre de Bourgogne rouge, une île flottante et le café

> Billet Poulet (de 7 à 18 ans) 19€

Le billet comprend la visite libre du Château du Clos de Vougeot, l’accès aux animations et aux différents concours de la journée ainsi qu’à la dégustation des mythiques œufs en meurette à la vigneronne du chef Alexandra Bouvret, un verre de jus de chardonnay et une île flottante

> Billet poussin (- de 7 ans) gratuit

Le billet comprend la visite libre du Château du Clos de Vougeot, l’accès aux animations et aux différents concours de la journée ainsi qu’à la dégustation d’un verre de jus de chardonnay et une délicieuse tranche de pain d’épices?

DIMANCHE 12 OCTOBRE DÎNER GASTROENOMIQUE

> Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 19H30 Soirée Gastrœnomique de remise des prix (sur réservation) dans le Grand Cellier cistercien du château.

Réservation https://www.meurette.fr/soiree-de-remise-des-prix .

Rue de la Montagne Vougeot 21640 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette 2026

L’événement Championnat du Monde de l’Œuf en Meurette 2026 Vougeot a été mis à jour le 2026-08-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)