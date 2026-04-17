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La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets

La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets dimanche 31 mai 2026.

Adresse : mas de cadenet D57

Ville : 13530 Trets

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 68

Trets

La Table Ephémère au Mas de Cadenet

Dimanche 31 mai 2026 de 12h30 à 16h.
D57. mas de cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:30:00
fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Dimanche 31 mai pour la fête des mères, offrez plus qu’un déjeuner une table gastronomique en pleine nature, un instant suspendu face à la Sainte-Victoire !
Le temps d’une journée, l’esprit d’une maison gastronomique quitte ses murs pour s’installer en pleine nature.

Face à la Sainte-Victoire, au cœur des vignes, une table éphémère prend vie élégante, sensible, profondément ancrée dans son paysage.

En collaboration avec le restaurant gastronomique Les Caves Henri 4 situé à Aix-en-provence. Cette expérience célèbre une cuisine de précision, des produits choisis avec exigence et des accords pensés comme une évidence.


L’expérience comprend

– Le menu complet “En Terre Aixoise”
– 4 verres de vins sélectionnés avec soin
– Eau et café
– Service et cadre exceptionnel au cœur des vignes


Date limite de réservation 24 mai 2026

Places limitées, pour préserver la justesse et l’intimité du moment.


Dons à la Maison Ellaé

En cette journée de fête des mères, nous reversons 3€ par menu à la maison Ellaé. Nouvelle association dédiée à la santé des femmes à Trets. Un lieu où chaque femme peut se sentir soutenue, soignée et accompagnée, quel que soit le moment de sa vie.   .

mas de cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59  boutique@masdecadenet.fr

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English :

On Sunday, May 31st, for Mother’s Day, give the gift of more than just lunch: a gourmet meal in the heart of nature, a suspended moment overlooking Sainte-Victoire!

L’événement La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme

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