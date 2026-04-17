La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets
La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets dimanche 31 mai 2026.
Trets
La Table Ephémère au Mas de Cadenet
Dimanche 31 mai 2026 de 12h30 à 16h.
D57. mas de cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:30:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche 31 mai pour la fête des mères, offrez plus qu’un déjeuner une table gastronomique en pleine nature, un instant suspendu face à la Sainte-Victoire !
Le temps d’une journée, l’esprit d’une maison gastronomique quitte ses murs pour s’installer en pleine nature.
Face à la Sainte-Victoire, au cœur des vignes, une table éphémère prend vie élégante, sensible, profondément ancrée dans son paysage.
En collaboration avec le restaurant gastronomique Les Caves Henri 4 situé à Aix-en-provence. Cette expérience célèbre une cuisine de précision, des produits choisis avec exigence et des accords pensés comme une évidence.
L’expérience comprend
– Le menu complet “En Terre Aixoise”
– 4 verres de vins sélectionnés avec soin
– Eau et café
– Service et cadre exceptionnel au cœur des vignes
Date limite de réservation 24 mai 2026
Places limitées, pour préserver la justesse et l’intimité du moment.
Dons à la Maison Ellaé
En cette journée de fête des mères, nous reversons 3€ par menu à la maison Ellaé. Nouvelle association dédiée à la santé des femmes à Trets. Un lieu où chaque femme peut se sentir soutenue, soignée et accompagnée, quel que soit le moment de sa vie. .
mas de cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr
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English :
On Sunday, May 31st, for Mother’s Day, give the gift of more than just lunch: a gourmet meal in the heart of nature, a suspended moment overlooking Sainte-Victoire!
L’événement La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme
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