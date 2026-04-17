Trets

La Table Ephémère au Mas de Cadenet

Dimanche 31 mai 2026 de 12h30 à 16h.

D57. mas de cadenet D57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:30:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai pour la fête des mères, offrez plus qu’un déjeuner une table gastronomique en pleine nature, un instant suspendu face à la Sainte-Victoire !

Le temps d’une journée, l’esprit d’une maison gastronomique quitte ses murs pour s’installer en pleine nature.



Face à la Sainte-Victoire, au cœur des vignes, une table éphémère prend vie élégante, sensible, profondément ancrée dans son paysage.



En collaboration avec le restaurant gastronomique Les Caves Henri 4 situé à Aix-en-provence. Cette expérience célèbre une cuisine de précision, des produits choisis avec exigence et des accords pensés comme une évidence.





L’expérience comprend



– Le menu complet “En Terre Aixoise”

– 4 verres de vins sélectionnés avec soin

– Eau et café

– Service et cadre exceptionnel au cœur des vignes





Date limite de réservation 24 mai 2026



Places limitées, pour préserver la justesse et l’intimité du moment.





Dons à la Maison Ellaé



En cette journée de fête des mères, nous reversons 3€ par menu à la maison Ellaé. Nouvelle association dédiée à la santé des femmes à Trets. Un lieu où chaque femme peut se sentir soutenue, soignée et accompagnée, quel que soit le moment de sa vie. .

mas de cadenet D57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 21 59 boutique@masdecadenet.fr

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English :

On Sunday, May 31st, for Mother’s Day, give the gift of more than just lunch: a gourmet meal in the heart of nature, a suspended moment overlooking Sainte-Victoire!

L’événement La Table Ephémère au Mas de Cadenet Trets a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme