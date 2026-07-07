La Table Nomade Domaine de la Pointe Lieu dit la Pointe Capbreton
jeudi 9 juillet 2026 · Lieu dit la Pointe · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
La Table Nomade Domaine de la Pointe
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dîner éphémère avec Gastronomada et sa Chef Eva aux influences multiples. Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée.
Dîner éphémère avec Gastronomada et sa Chef Eva aux influences multiples.
Au programme visite guidée du vignoble, dégustation des 5 vins du Domaine et un dîner composé de 5 assiettes pour clôturer la soirée. .
Lieu dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52 info@domainelapointe.fr
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English : La Table Nomade Domaine de la Pointe
Ephemeral dinner with Gastronomada and its multi-influenced Chef Eva. On the program: guided tour of the vineyard, tasting of the 5 Domaine wines and a dinner of 5 plates to round off the evening.
L’événement La Table Nomade Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI LAS
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