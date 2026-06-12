La table singulière Impasse du Château Ambrumesnil
La table singulière Impasse du Château Ambrumesnil dimanche 5 juillet 2026.
Ambrumesnil
La table singulière
Impasse du Château Embrin Ambrumesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La Table Singulière est une expérience éphémère qui célèbre l’art de recevoir, le patrimoine normand et les rencontres autour de la table.
Pour cette première édition, 25 convives prendront place au cœur des champs de lin en fleurs d’Ambrumesnil pour partager un déjeuner en 4 temps imaginé par le chef Simon Dague.
Une grande tablée dressée avec une sélection de vaisselle chinée par BON ENDROIT, dans un lieu habituellement inaccessible au public. .
Impasse du Château Embrin Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 76 29 84 agence@bon-endroit.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La table singulière
L’événement La table singulière Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Ambrumesnil (Seine-Maritime)
- Fête du village Ambrumesnil 20 juin 2026
- Vide-grenier Salle des 12 étoiles d’or Ambrumesnil 20 juin 2026
- Kermesse inclusive Rue de l’Ancienne Mare Ambrumesnil 20 juin 2026
- La Table Singulière (repas dans les champs de lin) Ambrumesnil 5 juillet 2026
- Randonnée découverte d’Embrin Ambrumesnil 16 juillet 2026