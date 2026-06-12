La table singulière Impasse du Château Ambrumesnil

Ambrumesnil

La table singulière

Impasse du Château Embrin Ambrumesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Table Singulière est une expérience éphémère qui célèbre l’art de recevoir, le patrimoine normand et les rencontres autour de la table.

Pour cette première édition, 25 convives prendront place au cœur des champs de lin en fleurs d’Ambrumesnil pour partager un déjeuner en 4 temps imaginé par le chef Simon Dague.

Une grande tablée dressée avec une sélection de vaisselle chinée par BON ENDROIT, dans un lieu habituellement inaccessible au public. .

Impasse du Château Embrin Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 76 29 84 agence@bon-endroit.com

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English : La table singulière

L’événement La table singulière Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux