Ambrumesnil

La Table Singulière (repas dans les champs de lin)

Ferme du Château Ambrumesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

La Table Singulière est une expérience éphémère qui célèbre l’art de recevoir, le patrimoine normand et les rencontres autour de la table. Pour cette première édition, 25 convives prendront place au cœur des champs de lin en fleurs d’Ambrumesnil pour partager un déjeuner en 4 temps imaginé par le chef Simon Dague.

Simon Dague, cuisinier depuis plus de dix ans, puise son inspiration dans son enfance au cœur du Pays de Caux. À partir de produits locaux et de saison, il imagine un menu gourmand et généreux, pensé en résonance avec le lieu qui nous accueille. Une grande tablée dressée avec une sélection de vaisselle chinée par BON ENDROIT, dans un lieu habituellement inaccessible au public.

Sur réservation, place limité. .

Ferme du Château Ambrumesnil 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 76 29 84 agence@bon-endroit.com

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English : La Table Singulière (repas dans les champs de lin)

L’événement La Table Singulière (repas dans les champs de lin) Ambrumesnil a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux