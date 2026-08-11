La tête dans la lune Éclipse solaire Maison des associations (relais de la cité) Bruyères

Informations pratiques

Bruyères

La tête dans la lune Éclipse solaire

Maison des associations (relais de la cité) 19B Rue du Général de Gaulle Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

La municipalité de Bruyères vous invite à un moment convivial La tête dans la lune , à l’occasion de l’éclipse solaire partielle.

C’est un temps de découverte et de partage qui est organisé afin d’observer ce phénomène exceptionnel, dans des conditions de sécurité optimales.

A cette occasion, des lunettes de protection certifiée seront offertes par la ville aux participants (dans la limite des stocks disponibles).Tout public

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Maison des associations (relais de la cité) 19B Rue du Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 52 52 accueil.mairie@bruyeres.fr

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English :

The municipality of Bruyères invites you to a fun event, “La tête dans la lune,” to celebrate the partial solar eclipse.

This event, designed to foster discovery and sharing, has been organized so that everyone can observe this exceptional phenomenon under optimal safety conditions.

For this event, the city will provide certified protective glasses to participants (while supplies last).

L’événement La tête dans la lune Éclipse solaire Bruyères a été mis à jour le 2026-08-05 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES