Beauvoir

La tête dans les étoiles

Centre d’information touristique ou barrage Beauvoir Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:45:00

fin : 2026-12-19 18:45:00

Date(s) :

2026-12-19

Solstice d’hiver.

Face au Mont Saint-Michel, sur le barrage ou au Centre d’information touristique sous un mini planétarium, Jonathan Hardy, passionné d’astronomie, entraîne les participants dans les constellations et les mythes grecs. En cas de météo défavorable, l’animation se déroulera en intérieur (CIT). .

Centre d’information touristique ou barrage Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts