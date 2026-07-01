La tête dans les étoiles Théâtre de verdure Labastide-d’Armagnac

Informations pratiques

Labastide-d’Armagnac

La tête dans les étoiles

Théâtre de verdure Route de Lannemaignan Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À la découverte des merveilles du ciel étoilé !

La municipalité de Labastide vous invite à une belle soirée d’observation en partenariat avec l’Astroclub du Marsan.

Rendez-vous au théâtre de verdure dès 20h00 venez partager un moment convivial autour d’un pique-nique en attendant que la nuit s’installe.

Dès la nuit tombée (à partir de 21h30) place à l’observation du ciel sur le stade !

Les animateurs passionnés de l’Astroclub du Marsan vous feront découvrir l’univers grâce aux télescopes du club.

Au programme également Contes et légendes du ciel pour rêver, voyager dans l’imaginaire et découvrir l’histoire derrière les constellations.

Pensez à prévoir un plaid pour profiter confortablement de la beauté du ciel étoilé avec la fraîcheur nocturne, une lampe rouge afin de préserver la vision nocturne et de ne pas gêner les autres participants.

Accès libre et gratuit .

Théâtre de verdure Route de Lannemaignan Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac