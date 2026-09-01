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AGENDA · Longchamps

La tête dans les étoiles Longchamps

samedi 26 septembre 2026 · Longchamps

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
94 Rue de la Mairie
Ville
27150 Longchamps
Département
Eure
Tarif

Longchamps

La tête dans les étoiles

94 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 22:45:00

Date(s) :
2026-09-26

Journée astronomie animée par La Fontaine aux Étoiles.

Ateliers connaissances et créations
– 9h30 10h45 6 8 ans
– 11h15 12h30 9 11 ans
– 14h30 16h30 12 14 ans

Soirée thématique
– 21h 22h45 pour tous   .

94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97  27150csc@gmail.com

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Longchamps a été mis à jour le 2026-08-25 par Vexin Normand Tourisme

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