La tête dans les étoiles Longchamps
samedi 26 septembre 2026 · Longchamps
Informations pratiques
Longchamps
La tête dans les étoiles
94 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 22:45:00
Date(s) :
2026-09-26
Journée astronomie animée par La Fontaine aux Étoiles.
Ateliers connaissances et créations
– 9h30 10h45 6 8 ans
– 11h15 12h30 9 11 ans
– 14h30 16h30 12 14 ans
Soirée thématique
– 21h 22h45 pour tous .
94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com
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English : La tête dans les étoiles
L’événement La tête dans les étoiles Longchamps a été mis à jour le 2026-08-25 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Longchamps (Eure)
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