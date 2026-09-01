Informations pratiques

Longchamps

La tête dans les étoiles

94 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 22:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Journée astronomie animée par La Fontaine aux Étoiles.

Ateliers connaissances et créations

– 9h30 10h45 6 8 ans

– 11h15 12h30 9 11 ans

– 14h30 16h30 12 14 ans

Soirée thématique

– 21h 22h45 pour tous .

94 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com

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English : La tête dans les étoiles

L’événement La tête dans les étoiles Longchamps a été mis à jour le 2026-08-25 par Vexin Normand Tourisme