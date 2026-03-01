La tête dans les nuages Rue Françoise Dolto Morlaàs
La tête dans les nuages Rue Françoise Dolto Morlaàs jeudi 9 juillet 2026.
Morlaàs
La tête dans les nuages
Rue Françoise Dolto Face à la crèche Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09
9h30 et 11h30 spectacle Méli-Mélo , durée 30min
Méli et Mélo, deux lapins, sont voisins et n’ont pas les mêmes habitudes. Ils vont apprendre à se connaître et à partager. Des tableaux colorés s’animent, des pages défilent, une porte s’ouvre sur la magie du monde souterrain, avec l’animation en ombre de petites fourmis qui émerveilleront petits et grands. Ce spectacle sans parole, plein d’humour et de tendresse utilise la technique du kamishibaï à grande échelle, la marionnette, le théâtre d’ombre et la musique électroacoustique.
10h et 11h30 activité manuelle et bar à sirops
Public 6 mois à 5 ans. .
Rue Françoise Dolto Face à la crèche Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24
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English : La tête dans les nuages
L’événement La tête dans les nuages Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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