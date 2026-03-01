La tête dans les nuages Rue Françoise Dolto Morlaàs

Morlaàs

La tête dans les nuages

Rue Françoise Dolto Face à la crèche Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

9h30 et 11h30 spectacle Méli-Mélo , durée 30min

Méli et Mélo, deux lapins, sont voisins et n’ont pas les mêmes habitudes. Ils vont apprendre à se connaître et à partager. Des tableaux colorés s’animent, des pages défilent, une porte s’ouvre sur la magie du monde souterrain, avec l’animation en ombre de petites fourmis qui émerveilleront petits et grands. Ce spectacle sans parole, plein d’humour et de tendresse utilise la technique du kamishibaï à grande échelle, la marionnette, le théâtre d’ombre et la musique électroacoustique.

10h et 11h30 activité manuelle et bar à sirops

Public 6 mois à 5 ans. .

Rue Françoise Dolto Face à la crèche Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La tête dans les nuages

L’événement La tête dans les nuages Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran