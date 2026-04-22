Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises Morlaàs
Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises Morlaàs mardi 7 juillet 2026.
Morlaàs
Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises
Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 12:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Après une petite dégustation de jus de fruit local et de pastis d’Amélie, cette brioche béarnaise moelleuse et dorée, Christine vous emmène à la découverte de cette capitale historique du Béarn, résidence des Vicomtes qui y frappèrent monnaie. Les maisons anciennes, le lavoir, l’ancienne gare, la porte de la Baque… seront au menu de cette visite accessible à tous.
Sur réservation jusqu’à la veille 12h30. .
Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 62 25 contact@bearnmadiran-tourisme.fr
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English : Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises
L’événement Morlaàs, balade entre patrimoine et gourmandises Morlaàs a été mis à jour le 2026-04-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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