Spécial fête de la musique L’entrepot Morlaàs
Spécial fête de la musique L’entrepot Morlaàs samedi 20 juin 2026.
Morlaàs
Spécial fête de la musique
L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée concert avec les Saltimbanques du tabouret en live, soirée barbec et retransmission coupe du monde. .
L’entrepot 2 rue de l’Ayguelongue ZI Berlanne Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 63 40 00
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English : Spécial fête de la musique
L’événement Spécial fête de la musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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