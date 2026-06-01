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Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs

Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs

Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de la Hourquie

Adresse : La Hourquie Café

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Morlaàs

Fête de la musique

Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Soirée karaoké avec Music Univers   .

Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 41 97 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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