Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs dimanche 21 juin 2026.

Morlaàs

Fête de la musique

Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Soirée karaoké avec Music Univers .

Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 41 97

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran