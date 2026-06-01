Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs
Fête de la musique Place de la Hourquie Morlaàs dimanche 21 juin 2026.
Morlaàs
Fête de la musique
Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Soirée karaoké avec Music Univers .
Place de la Hourquie La Hourquie Café Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 41 97
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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