Apéro céramique afterwork Au Pais Morlaàs

Morlaàs

Apéro céramique afterwork

Au Pais 15 Place Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Viens décorer ta pièce en céramique. .

Au Pais 15 Place Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 48 98

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English : Apéro céramique afterwork

L’événement Apéro céramique afterwork Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran