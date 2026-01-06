Apéro céramique afterwork Au Pais Morlaàs
Apéro céramique afterwork Au Pais Morlaàs jeudi 18 juin 2026.
Morlaàs
Apéro céramique afterwork
Au Pais 15 Place Sainte-Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Viens décorer ta pièce en céramique. .
Au Pais 15 Place Sainte-Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 48 98
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English : Apéro céramique afterwork
L’événement Apéro céramique afterwork Morlaàs a été mis à jour le 2026-05-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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