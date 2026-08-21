La Thérapie de la connerie, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

La Thérapie de la connerie Samedi 10 octobre, 20h30 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:59:00+02:00

On ne ressort jamais indemne de ce spectacle, alors préparez-vous à rire avec cette création de Xavier Matte. D’après le romancier Carl Aderhold « On est toujours le con de quelqu’un », ce à quoi Pierre Perret répond :

« Mais on est rassuré à chaque fois que l’on trouve toujours plus con que soi ». L’auteur et comédien Xavier Matte, présente « un » con supérieur aux autres, sous les traits de François Chantevents. Rencontre avec l’auteur pour une interview décalée…

La pièce en quelques mots…

Un face à face hilarant et explosif entre un psy que l’on ne recommanderait à personne et un con international que l’on souhaite à tout le monde d’éviter… A voir à titre curatif ou préventif…

En savoir plus :www.castelnau-estretefonds.fr/la-therapie-de-la-connerie

Tarifs : 15 € et moins de 16 ans : 10 €, placement libre

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://castelnau-estretefonds-billetterie.mapado.com/ »}] [{« link »: « https://www.castelnau-estretefonds.fr/la-therapie-de-la-connerie/ »}]

Comédie théâtrale de la comédie des KTalents dans la catégorie : humour déjanté !