Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds
mardi 15 septembre 2026 · Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d'Estrétefonds · Castelnau-d'Estrétefonds
Informations pratiques
Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain Mardi 15 septembre, 19h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Face à un phénomène qui s’amplifie sous l’effet du dérèglement climatique et de la multiplication des épisodes de sécheresse, il est indispensable qu’aucun sinistré ne reste isolé.
Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie
Avec l’association SOS maisons fissurées 31, pour permettre à chaque sinistré de bénéficier d’une information, d’un accompagnement et d’un espace d’échange.
À voir aussi à Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne)
- Journées européennes du patrimoine, en centre-ville, Castelnau d’Estrétefonds, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds 19 septembre 2026
- La Thérapie de la connerie, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds 10 octobre 2026