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Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

mardi 15 septembre 2026 · Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d'Estrétefonds · Castelnau-d'Estrétefonds

Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d'Estrétefonds
Adresse
8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d'Estrétefonds
Ville
31620 Castelnau-d'Estrétefonds
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain Mardi 15 septembre, 19h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Face à un phénomène qui s’amplifie sous l’effet du dérèglement climatique et de la multiplication des épisodes de sécheresse, il est indispensable qu’aucun sinistré ne reste isolé.

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie
Avec l’association SOS maisons fissurées 31, pour permettre à chaque sinistré de bénéficier d’une information, d’un accompagnement et d’un espace d’échange.

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