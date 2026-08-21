Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain, Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds, Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

Réunion publique des sinistrés du retrait et du gonflement des argiles (RGA) du nord toulousain Mardi 15 septembre, 19h00 Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Face à un phénomène qui s’amplifie sous l’effet du dérèglement climatique et de la multiplication des épisodes de sécheresse, il est indispensable qu’aucun sinistré ne reste isolé.

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau d’Estrétefonds 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

Avec l’association SOS maisons fissurées 31, pour permettre à chaque sinistré de bénéficier d’une information, d’un accompagnement et d’un espace d’échange.