La thérapie d’Emmanuel Macron La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La thérapie d’Emmanuel Macron

Du mercredi 14 au samedi 17 avril 2027 à partir de 21h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 21:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-14

En 2058, dans une séance psy peu ordinaire, Emmanuel Macron, 81 ans, remonte le fil de sa vie…

Huit rois (nos présidents).







Conçue comme une grande fresque humoristique, composée de six spectacles, la série Huit rois (nos présidents) brosse le portrait des huit présidents de la Cinquième République française, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. En transposant ces figures politiques en personnages de théâtre, le metteur en scène Léo Cohen Paperman revisite notre histoire électorale, à la fois profonde et délicieusement risible.







4 octobre 2058, cent ans jour pour jour ans après l’avènement de la cinquième République. À la tête de l’État de 2017 à 2027 puis de 2040 à 2043, Emmanuel Macron ne s’est jamais vraiment retiré de la politique française et veut se présenter une quatrième fois à l’élection présidentielle.







Pour comprendre ce désir irrépressible de revenir au pouvoir, il se soumet au dispositif de la Psychanalyse Binaurale, une approche thérapeutique révolutionnaire.







Équipé d’un casque audio, le public suit cette séance intime où images, sons et projections ravivent une mémoire enfouie. Au creux de l’oreille, l’homme nous parle du futur, et dans un jeu de miroir plutôt malicieux, nous renvoie à notre temps présent. Entre psychanalyse sauvage, science-fiction et farce tragique, ce face-à-face drôle et cruel dissèque une relation toxique celle d’un homme et d’un pays incapables de se quitter.







Avec Emilien Diard-Detoeuf et Julien Campani. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2058, during a rather unusual therapy session, 81-year-old Emmanuel Macron looks back on his life…

L’événement La thérapie d’Emmanuel Macron Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille