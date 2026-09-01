La Thionvilloise des teckels Route de Manom Thionville

Informations pratiques

Thionville

La Thionvilloise des teckels

Route de Manom Club Canin de Thionville Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Club Canin de Thionville vous donne rendez-vous pour la 3ème édition de La Thionvilloise. Une journée conviviale à partager avec son compagnon à quatre pattes, autour d’une balade, d’un repas et de différentes animations. Des goodies seront également proposés à l’occasion de cet événement.Tout public

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Route de Manom Club Canin de Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

The Thionville Kennel Club invites you to the 3rd edition of La Thionvilloise. It’s a fun-filled day to share with your four-legged friend, featuring a walk, a meal, and various activities. Goodies will also be available at the event.

L’événement La Thionvilloise des teckels Thionville a été mis à jour le 2026-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME