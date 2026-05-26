La Thomas Boudat 5e édition Château de Viaut Mourens
La Thomas Boudat 5e édition Château de Viaut Mourens dimanche 18 octobre 2026.
Mourens
La Thomas Boudat 5e édition
Château de Viaut 1 Viaut Mourens Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 07:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
La Thomas Boudat revient pour une nouvelle édition encore plus festive, sportive et conviviale au cœur des magnifiques paysages de Mourens. Née de l’envie de partager les valeurs du sport, de la nature et du plaisir, La Thomas Boudat propose une expérience accessible à toutes et à tous, petits et grands, sportifs confirmés ou randonneurs du dimanche. Au programme, plusieurs disciplines et distances course vélo route (45 km ou 80 km), course VTT (25 km ou 40 km), course gravel (40 km, 70 km ou 100 km), trail (10 km, 18 km ou 25 km), marche (6 km, 10 km ou 15 km). Plusieurs ravitaillements sucrés-salés, avec un verre de vin, seront proposés le long des différents parcours, mais aussi des dégustations et visite sdu domaine. Pour les petits sont prévus des châteaux gonflables et initiations au BMX. Une restauration sur place est possible avec des producteurs locaux. .
Château de Viaut 1 Viaut Mourens 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 31 31 randoboudat@gmail.com
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English :
L’événement La Thomas Boudat 5e édition Mourens a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de l’Entre-deux-Mers