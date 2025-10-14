LA TIMIDITÉ DES CIMES – Nadia Larina / cie Fluo jardin de ta soeur Bordeaux

LA TIMIDITÉ DES CIMES – Nadia Larina / cie Fluo Mardi 26 mai 2026, 20h00 jardin de ta soeur Gironde

gratuit sur réservation – réservez sur la billetterie du Glob Théâtre

[ DANSE ]

Fervente engagée politique et écologique, Nadia Larina s’inspire ici d’un phénomène propre aux arbres pour penser une alternative au capitalisme décimant la planète. La timidité des cimes, ou le respect élégant par lequel les arbres laissent des espaces entre leurs sommets, propices à l’entrée de la lumière. En duo avec une danseuse et un pianiste, à ciel ouvert et en symbiose avec la nature, la chorégraphe fait résonner, voire fusionner textes – dont un de sa plume –, danse contemporaine explosive autant que douce, et musique classique. Avec pour sève la profondeur de la réflexion et l’intensité des émotions, cette expérience immersive est une invitation poétique à la méditation sur la beauté et la fragilité du vivant. Et à l’action pour sa préservation.

chorégraphie Nadia Larina / danse Nadia Larina et Éloïse Villard / piano Philippe Wyart / régie Valentine Guillot / photos ©Jean-Pierre Marcon

mar. 26 mai – 20h / 45 min – à partir de 10 ans

lieu : Jardin de ta soeur, Bordeaux

en coorganisation avec le Glob Théâtre

©Jean-Pierre Marcon