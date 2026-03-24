La tombe de l’Abbé Laval restaurée à l’Eglise Église St Ouen de Tourville la Campagne Tourville-la-Campagne

La tombe de l’Abbé Laval restaurée à l’Eglise

Église St Ouen de Tourville la Campagne Rue Madeleine Fosse 27370 Tourville la Campagne Tourville-la-Campagne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’église sera ouverte pour une visite commentée et l’accent sera mis sur des lumières sur la tombe restaurée de l’Abbe Laval qui, à l’extérieur de l’église est la seule survivante après le déplacement du Cimetière en 1921. Le Père Laval, curé de la paroisse jusqu’en 1852, a été béatifié pour son apostolat dans l’Ile Maurice, par le Pape St Jean Paul II. .

Église St Ouen de Tourville la Campagne Rue Madeleine Fosse 27370 Tourville la Campagne Tourville-la-Campagne 27370 Eure Normandie +33 6 07 55 56 80 ange.diaz@sfr.fr

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L’événement La tombe de l’Abbé Laval restaurée à l’Eglise Tourville-la-Campagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure