Visite libre du jardin, Jardin « Le tilleul aux chats », Tourville-la-Campagne

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin « Le tilleul aux chats » Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin ouvert au public avec guide au besoin

Jardin « Le tilleul aux chats » 8 rue Madeleine Fosse, 27370 Tourville-la-Campagne Tourville-la-Campagne 27370 Eure Normandie 06 21 03 22 56 Le Tilleul aux Chats est un jardin composé d’hortensias de plantes vivaces, grimpantes, aquatiques, arbres fruitiers ainsi qu’un jardin potager. Différentes variétés et couleurs se côtoient, partagent cette terre lourde et argileuse du plateau du Neubourg sur 2 600m² avec un tilleul de plus de 200 ans.

Jardin ouvert au public avec guide au besoin

© Mélanie DUPUIS