La tour du télégraphe Chappe, Tour du télégraphe, Sainte-Foy-lès-Lyon

Informations pratiques

La tour du télégraphe Chappe 19 et 20 septembre Tour du télégraphe Rhône

limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe (1794-1852, télégraphe optique) : diaporama et mécanisme Chappe, morse. Aujourd’hui inscrite au registre des Monuments historiqus, la tour Chappe était intégrée au réseau de télégraphes reliant Lyon à Toulon. Outre la disparition de son mécanisme, c’est la seule tour restée intacte de la liaison.

Tour du télégraphe 2 Mnt de la Chapelle, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Les Provinces – Chavril Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la Tour du télégraphe Chappe (1794-1852, télégraphe optique) : diaporama et mécanisme Chappe, morse. Aujourd’hui inscrite au registre des Monuments historiqus, la tour Chappe au à…

©service communication Ville de Sainte Foy-lès-Lyon