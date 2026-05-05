La Tour Genève Triathlon, Plage des Eaux-Vives, Genève

La Tour Genève Triathlon 4 et 5 juillet Plage des Eaux-Vives

Dès CHF 29.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T00:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T23:59:00+02:00

La Tour Genève triathlon

Tri pour un, Tri pour tous

Débutants, triathlètes aguerris ou sportifs en quête de nouveaux challenges… L’événement propose des formats adaptés à tous les niveaux et toutes les envies !

Notre ambition

En plus des formats de courses traditionnels (Découverte, Short, Standard, Half), auxquels tu pourras participer seul ou en relais, des courses “Juniors” sont également ouvertes aux enfants âgés de 6 à 13 ans.

Avec ses six formats de course proposés, l’événement vous offre des courses pour tous.

Une Expérience unique

La Tour Genève Triathlon est reconnu pour son organisation professionnelle et pour offrir des conditions idéales à tous ses athlètes : parcours sur routes fermées, assistance médicale, ravitaillements, chronométrage officiel, suivi de la course en direct, médailles finishers, packs coureurs complets et de nombreux cadeaux de la part des partenaires.

Le cadre idéal pour un Triathlon

Que tu sois en train de nager dans les eaux bleues du Lac Léman, sillonner les quais du Lac Léman, ou encore courir le long du lac pour franchir la ligne d’arrivée, la foule sera présente pour t’encourager et t’aider à repousser tes limites tout au long de ce magnifique parcours.

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Rendez-vous à la Plage des Eaux-Vives, quai Gustave Ador, les 4 et 5 juillet 2026, pour récupérer votre pack, participer ou encourager les triathlètes.

DR