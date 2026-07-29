La tournée de Lucien le Garde Champêtre Plateau du Bénou Bielle

Informations pratiques

Bielle

La tournée de Lucien le Garde Champêtre

Plateau du Bénou Parking du centre équestre Bénou Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Balade facile, tenue de marche, à partir de 7 ans.

Dans les années 1960, le garde champêtre avait l’œil sur les terrains appartenant à la communauté et les activités qui s’y déroulaient. Lucien a connu les fours à chaux et la carrière de marbre en activité, l’entretien des routes par les habitants eux-mêmes, les grandes inondations des plateaux, les festivités rituelles du printemps, l’organisation complexe de l’accès à l’eau, aux pâturages, fougères et bois pour chacun… Il était aussi conteur et aimait lire assis sous un arbre. Il vous partagera sa tournée champêtre le temps d’un après-midi. Balade contée, théâtralisée et interactive, goûter partagé.

Goûter partagé. .

Plateau du Bénou Parking du centre équestre Bénou Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 11 21

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English : La tournée de Lucien le Garde Champêtre

L’événement La tournée de Lucien le Garde Champêtre Bielle a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées