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Soirée concert au Camping l’Ayguelade Médie Quartier L’Ayguelade Bielle

mercredi 29 juillet 2026 · Quartier L'Ayguelade · Bielle

Soirée concert au Camping l’Ayguelade Médie Quartier L’Ayguelade Bielle

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Quartier L'Ayguelade
Adresse
Camping Ayguelade
Ville
64260 Bielle
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 50

Bielle

Soirée concert au Camping l’Ayguelade Médie

Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Soirée concert les mercredis d’été au camping l’Ayguelade !
Ce soir Médie (chansons originales).
Voisins et visiteur·euses extérieur·es au camping, merci de stationner sur le parking extérieur s’il vous plaît.   .

Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 18 92 

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English : Soirée concert au Camping l’Ayguelade Médie

L’événement Soirée concert au Camping l’Ayguelade Médie Bielle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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