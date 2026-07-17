La Tournée des Bistrots Festival LA NUIT DES OURS 2026 Chamonix-Mont-Blanc
lundi 3 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
La Tournée des Bistrots Festival LA NUIT DES OURS 2026
Vallée de Chamonix Mont-Blanc, de Servoz (France) à Finhaut (Suisse) Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Durant huit jours, des musiciens de tous horizons arpentent la vallée pour charmer, envouter et réjouir nos oreilles. Des concerts gratuits (hors consommations) en partenariat avec les bistrots des deux vallées, de Servoz (France) à Finhaut (Suisse).
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Vallée de Chamonix Mont-Blanc, de Servoz (France) à Finhaut (Suisse) Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : La Tournée des Bistrots (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
For eight days, musicians from all walks of life will travel throughout the valley to charm, enchant, and delight our ears. Free concerts (drinks not included) in partnership with bistrots throughout both valleys, from Servoz (France) to Finhaut (Switzerland).
L’événement La Tournée des Bistrots Festival LA NUIT DES OURS 2026 Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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