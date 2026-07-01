La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE Domaine la Blanche Savignac-de-Duras

Informations pratiques

Savignac-de-Duras

La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE

Domaine la Blanche Anne Romain et Sébastien Chollet Savignac-de-Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cette année nous vous présentons le spectacle Claque de Benoît Verhaert une comédie intelligente, impertinente et à hurler de rire dit la critique du journal Le Soir.

Claque de Benoît Verhaert une comédie intelligente, impertinente et à hurler de rire dit la critique du journal Le Soir.

Peut-être bien les adieux à la scène de Benoît Verhaert ou éventuellement son come-back ou alors les deux pour le prix d’un seul…

Benoît Verhaert est un professionnel du Théâtre d’aujourd’hui, peut-être de demain, certainement d’hier…

Y a t-il un lendemain possible pour un comédien de hier ?

Ce chantre de l’éphémère en s’interrogeant sur son avenir nous pose questions

Le Théâtre a-t-il encore une place aujourd’hui dans un portefeuille ministériel ?

Et quelle place aura-t-il demain dans votre portefeuille personnel ?

Quelle part de votre budget serez-vous prêts à consacrer à la Poésie de Shakespeare, viderez-vous votre bourse pour vous plonger aux Racines de notre culture ou bâillerez vous aux Corneilles en écoutant Molière ?… .

Domaine la Blanche Anne Romain et Sébastien Chollet Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +32 495 10 30 38 louiseetlesautres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE

This year, we’re presenting Benoît Verhaert’s play *Claque*: “a clever, irreverent comedy that will have you laughing out loud,” according to a review in the newspaper *Le Soir*.

L’événement La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE Savignac-de-Duras a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays de Duras CDT47