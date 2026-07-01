La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE Domaine la Blanche Savignac-de-Duras
vendredi 10 juillet 2026 · Domaine la Blanche · Savignac-de-Duras
Informations pratiques
Savignac-de-Duras
La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE
Domaine la Blanche Anne Romain et Sébastien Chollet Savignac-de-Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cette année nous vous présentons le spectacle Claque de Benoît Verhaert une comédie intelligente, impertinente et à hurler de rire dit la critique du journal Le Soir.
Claque de Benoît Verhaert une comédie intelligente, impertinente et à hurler de rire dit la critique du journal Le Soir.
Peut-être bien les adieux à la scène de Benoît Verhaert ou éventuellement son come-back ou alors les deux pour le prix d’un seul…
Benoît Verhaert est un professionnel du Théâtre d’aujourd’hui, peut-être de demain, certainement d’hier…
Y a t-il un lendemain possible pour un comédien de hier ?
Ce chantre de l’éphémère en s’interrogeant sur son avenir nous pose questions
Le Théâtre a-t-il encore une place aujourd’hui dans un portefeuille ministériel ?
Et quelle place aura-t-il demain dans votre portefeuille personnel ?
Quelle part de votre budget serez-vous prêts à consacrer à la Poésie de Shakespeare, viderez-vous votre bourse pour vous plonger aux Racines de notre culture ou bâillerez vous aux Corneilles en écoutant Molière ?… .
Domaine la Blanche Anne Romain et Sébastien Chollet Savignac-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +32 495 10 30 38 louiseetlesautres@gmail.com
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English : La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE
This year, we’re presenting Benoît Verhaert’s play *Claque*: “a clever, irreverent comedy that will have you laughing out loud,” according to a review in the newspaper *Le Soir*.
L’événement La tournée des Granges Spectacle théâtre CLAQUE Savignac-de-Duras a été mis à jour le 2026-07-01 par OT du Pays de Duras CDT47