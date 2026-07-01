La tournée des histoires Pfaffenheim
vendredi 17 juillet 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
La tournée des histoires
Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .
Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for Story Time, featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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