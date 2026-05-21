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Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim

Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim samedi 8 août 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 68250 Pfaffenheim

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0

Pfaffenheim

Carte blanche Académie du Festival Musicalta

Place de la Mairie Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival.
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival. 0  .

Place de la Mairie Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

Musicalta Festival open stages: carte blanche for festival academy students.

L’événement Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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