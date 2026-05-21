Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim
Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim samedi 8 août 2026.
Pfaffenheim
Carte blanche Académie du Festival Musicalta
Place de la Mairie Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival.
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival. 0 .
Place de la Mairie Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Musicalta Festival open stages: carte blanche for festival academy students.
L’événement Carte blanche Académie du Festival Musicalta Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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