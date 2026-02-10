Informations pratiques

Pfaffenheim

Marché de Noël Les Créatives

rue du stade Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Plus de 30 artistes et artisans amateurs locaux seront présents et vous donneront des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d’année. Petite restauration sur place.

Le Club Azur 2000 organise son Marché de Noël des Créatives.

Cette année encore, plus de 30 artistes et artisans amateurs locaux seront présents et vous donneront des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d’année et pour tous les budgets bijoux artisanaux, décorations de Noël diverses, couronnes de l’Avent, créations textiles, fabrications en bois, etc…

Nous avons la volonté de privilégier l’authenticité du marché de Noël et le fait main ! C’est donc pour vous l’occasion de découvrir les talents de nos exposants. Et vous ne serez pas déçus ! Venez nombreux, pour le plaisir des yeux, et pourquoi ne pas remplir déjà votre hotte !

Petite restauration sur place. 0 .

rue du stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 01 03 23 sevi99@free.fr

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English :

Over 30 local amateur artists and craftspeople will be on hand to give you gift ideas for the festive season. Light refreshments on site.

L’événement Marché de Noël Les Créatives Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach