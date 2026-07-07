AGENDA · Pfaffenheim
Repair Café Pfaffenheim
mercredi 9 septembre 2026 · Pfaffenheim
Informations pratiques
Pfaffenheim
Repair Café
Pfaffenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-12-09
.
Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est pfaff.valor@gmail.com
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English :
L’événement Repair Café Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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