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AGENDA · Pfaffenheim

Repair Café Pfaffenheim

mercredi 9 septembre 2026 · Pfaffenheim

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
68250 Pfaffenheim
Département
Haut-Rhin
Tarif

Pfaffenheim

Repair Café

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-12-09

Date(s) :
2026-09-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-12-09

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Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est   pfaff.valor@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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