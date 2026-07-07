Informations pratiques

Pfaffenheim

Repair Café

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-09-09 2026-10-14 2026-11-04 2026-12-09

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Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est pfaff.valor@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Pfaffenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach