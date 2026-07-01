La tournée des histoires Rouffach
jeudi 16 juillet 2026 · Rouffach
Informations pratiques
Rouffach
La tournée des histoires
Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .
Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for Story Time, featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Rouffach a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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