Informations pratiques

Rouffach

Initiation au trail, découverte sportive de Rouffach

12A Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-31

Envie de découvrir notre territoire sous un angle sportif et fun ? Cette activité propose aux ados de 12 à 16 ans une aventure en pleine nature après un échauffement en cœur de ville, direction le vignoble et les sentiers forestiers. Prérequis être sportif ; avoir une tenue de sport adaptée à la météo, basket de sport, veste de pluie.

Envie de découvrir notre territoire sous un angle sportif et fun ? Cette initiation au trail propose aux ados de 12 à 16 ans une aventure en pleine nature lors de deux matinées inoubliables !

Après un échauffement en cœur de ville, direction le vignoble et les sentiers forestiers pour une vraie immersion nature. Entre paysages viticoles, chemins de forêt et patrimoine local, vos ados découvriront le plaisir de courir en pleine nature.

Pour que tous puissent profiter au maximum de l’encadrement, l’activité est limité à 12 participants.

Prérequis être sportif ; avoir une tenue de sport adaptée à la météo, basket de sport. .

12A Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Want to explore our region through sports and fun? This activity offers teens ages 12 to 16 an adventure in the great outdoors: after a warm-up in the heart of town, we’ll head to the vineyards and forest trails. Requirements: Be physically fit; wear sports clothing appropriate for the weather, including sneakers and a rain jacket.

L’événement Initiation au trail, découverte sportive de Rouffach Rouffach a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach