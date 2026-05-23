Rouffach

Marathon musical Musicalta

Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace.

Venez profiter du marathon musical de l’Académie Musicalta avec les scènes ouvertes situées à l’église N.-D. de l’Assomption, à la médiathèque et à l’amphithéâtre Les Sillons de Haute-Alsace. 0 .

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Come and enjoy the Académie Musicalta’s musical marathon with open stages at the N.-D. de l’Assomption church, the mediatheque and the Les Sillons de Haute-Alsace amphitheatre.

L’événement Marathon musical Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach