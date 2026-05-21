Rouffach

Carte blanche Académie du Festival Musicalta

27 rue du 4ème RSM Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival.

Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival. 0 .

27 rue du 4ème RSM Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Musicalta Festival open stages: carte blanche for festival academy students.

L’événement Carte blanche Académie du Festival Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach