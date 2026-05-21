Carte blanche Académie du Festival Musicalta Rouffach
Carte blanche Académie du Festival Musicalta Rouffach mercredi 29 juillet 2026.
Rouffach
Carte blanche Académie du Festival Musicalta
27 rue du 4ème RSM Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival.
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival. 0 .
27 rue du 4ème RSM Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Musicalta Festival open stages: carte blanche for festival academy students.
L’événement Carte blanche Académie du Festival Musicalta Rouffach a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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