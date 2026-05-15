Rouffach

Concert Symphony on Titan

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Ensemble Gressini Project.

Au programme

CALL YOUR NAME

BAUKLÖTZE

VOGEL IM KÄFIG

SHINZO WO SASAGEYO…

Avec l’Ensemble GRISSINI PROJECT

ROMAIN VAUDÉ PIANO

MAJA SAMUELSSON CHANT

FLORESTAN RAES VIOLON

CLARA GERMONT VIOLONCELLE 0 .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Ensemble Gressini Project.

L’événement Concert Symphony on Titan Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach