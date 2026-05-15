Concert Symphony on Titan Rouffach
Concert Symphony on Titan Rouffach jeudi 23 juillet 2026.
Rouffach
Concert Symphony on Titan
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Ensemble Gressini Project.
Au programme
CALL YOUR NAME
BAUKLÖTZE
VOGEL IM KÄFIG
SHINZO WO SASAGEYO…
Avec l’Ensemble GRISSINI PROJECT
ROMAIN VAUDÉ PIANO
MAJA SAMUELSSON CHANT
FLORESTAN RAES VIOLON
CLARA GERMONT VIOLONCELLE 0 .
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
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English :
Concert as part of the Musicalta Festival. With the Ensemble Gressini Project.
L’événement Concert Symphony on Titan Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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