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Concert Symphony on Titan Rouffach

Concert Symphony on Titan Rouffach jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0

Rouffach

Concert Symphony on Titan

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert dans le cadre du Festival Musicalta. Avec l’Ensemble Gressini Project.
Au programme
CALL YOUR NAME
BAUKLÖTZE
VOGEL IM KÄFIG
SHINZO WO SASAGEYO…

Avec l’Ensemble GRISSINI PROJECT
ROMAIN VAUDÉ PIANO
MAJA SAMUELSSON CHANT
FLORESTAN RAES VIOLON
CLARA GERMONT VIOLONCELLE 0  .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84  festival@musicalta.com

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English :

Concert as part of the Musicalta Festival. With the Ensemble Gressini Project.

L’événement Concert Symphony on Titan Rouffach a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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